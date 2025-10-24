Скидки
Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможной отставке Магомеда Адиева из «Крыльев Советов»

Прославленный российский специалист Юрий Сёмин высказался на тему возможного увольнения из «Крыльев Советов» главного тренера Магомеда Адиева.

«Слухи есть и будут всё время в отношении тренеров, которые проиграли две или три игры. Я к этому никак не отношусь, потому что тут нечего комментировать. Это часть профессии, когда идут такие слухи, как с Адиевым. «Крылья Советов» сами решат, надо бить им тревогу или нет. Это внутреннее чутьё каждого руководителя в клубе. У профессиональных руководителей есть чутьё. Те, кто далековаты от профессии, ошибаются чаще», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Адиев тренирует самарскую команду с июня 2025 года. В нынешнем сезоне «Крылья Советов» идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 12 матчах 13 очков. В Фонбет Кубке России клуб вылетел в Путь регионов. Там команда Адиева сыграет с победителем пары «Челябинск» — «КАМАЗ.»

