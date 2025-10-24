Расписание матчей 8-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 октября, стартует 8-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Серии А (время московское)

Пятница, 24 октября:

21:45. «Милан» – «Пиза».

Суббота, 25 октября:

16:00. «Парма» – «Комо»;

16:00. «Удинезе» – «Лечче»;

19:00. «Наполи» – «Интер»;

21:45. «Кремонезе» – «Аталанта».

Воскресенье, 26 октября:

14:30. «Торино» – «Дженоа»;

17:00. «Верона» – «Кальяри»;

17:00. «Сассуоло» – «Рома»;

20:00. «Фиорентина» – «Болонья»;

22:45. «Лацио» – «Ювентус».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», набравший 16 очков. На второй строчке располагается «Интер» (15), тройку лидеров замыкает «Рома» (15).