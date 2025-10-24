Marca: в «Реале» считают, что Ямаль — плохой товарищ по команде, чьё поведение утомляет

В мадридском «Реале» были удивлены словами нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сказавшего в преддверии очного матча команд в 10-м туре Ла Лиги, что «сливочные» жульничают и жалуются. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают, что 18-летний игрок является плохим товарищем по команде, чьё поведение вне поля утомляет футболистов «Реала». Они думают, что Ямаль не соблюдает основные правила профессиональных спортсменов.

При этом слова нападающего «Барселоны» придали игрокам «Реала» дополнительную мотивацию перед «эль класико».

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

