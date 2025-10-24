Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В пятницу, 24 октября, стартует 9-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Франции (время — московское):

Пятница, 24 октября:

21:45. «Париж» – «Нант».

Суббота, 25 октября:

18:00. «Брест» — «ПСЖ»;
20:00. «Монако» — «Тулуза»;
22:05. «Ланс» — «Марсель».

Воскресенье, 26 октября:

17:00. «Лилль» — «Метц»;
19:15. «Ренн» — «Ницца»;
19:15. «Осер» — «Гавр»;
19:15. «Анже» — «Лорьян»;
22:45. «Лион» — «Страсбург».

Первое место после восьми матчей занимает «Марсель», у которого 18 очков. Следом идёт действующий чемпион «ПСЖ», у которого 17 очков. Замыкает тройку «Страсбург» с 16 очками.

