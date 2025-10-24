Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что «Динамо» может противопоставить «Зениту» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 26 октября на стадионе «Газпром Арена».

«Вижу, что «Динамо» может противопоставить «Зениту» — хорошее нападение. У них новый парень Бабаев. Какие мячи забивал! У них хорошая взаимосвязь с Тюкавиным. Питерцам надо напрячься и переживать. «Динамо» и так хорошо играло в нападении. Но у них одна проблема — защита с вратарём хоронят всё благое, что делает линия атаки. Если в матче с «Зенитом» не «привезут» сами себе как минимум один, тогда всё может сложиться в их пользу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.