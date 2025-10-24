Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко рассказал, что «Динамо» может противопоставить «Зениту»

Червиченко рассказал, что «Динамо» может противопоставить «Зениту»
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что «Динамо» может противопоставить «Зениту» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 26 октября на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вижу, что «Динамо» может противопоставить «Зениту» — хорошее нападение. У них новый парень Бабаев. Какие мячи забивал! У них хорошая взаимосвязь с Тюкавиным. Питерцам надо напрячься и переживать. «Динамо» и так хорошо играло в нападении. Но у них одна проблема — защита с вратарём хоронят всё благое, что делает линия атаки. Если в матче с «Зенитом» не «привезут» сами себе как минимум один, тогда всё может сложиться в их пользу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Шансы есть». Капитан «Динамо» Фомин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android