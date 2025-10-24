Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья рискует пропустить месяц из-за травмы бедра — The Athletic

Рафинья рискует пропустить месяц из-за травмы бедра — The Athletic
Комментарии

Ожидается, что нападающий «Барселоны» Рафинья не сможет принимать участие в матчах в течение месяца после рецидива травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бразильский футболист вернулся к частичным тренировкам в четверг, 23 октября, и рассчитывал сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 26 октября. Однако во время тренировки Рафинья почувствовал дискомфорт.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рафинья прибыл на базу каталонского клуба в пятницу, 24 октября, но не участвовал в тренировочном процессе. Нападающий уехал после общения с представителями сине-гранатовых.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч с «Реалом» — Ромеро

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android