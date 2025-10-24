Рафинья рискует пропустить месяц из-за травмы бедра — The Athletic
Поделиться
Ожидается, что нападающий «Барселоны» Рафинья не сможет принимать участие в матчах в течение месяца после рецидива травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, бразильский футболист вернулся к частичным тренировкам в четверг, 23 октября, и рассчитывал сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 26 октября. Однако во время тренировки Рафинья почувствовал дискомфорт.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Рафинья прибыл на базу каталонского клуба в пятницу, 24 октября, но не участвовал в тренировочном процессе. Нападающий уехал после общения с представителями сине-гранатовых.
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 24 октября 2025
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:09
-
17:09
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:26
-
16:25
-
16:25
-
16:18
-
16:16
-
16:08