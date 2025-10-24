Рафинья рискует пропустить месяц из-за травмы бедра — The Athletic

Ожидается, что нападающий «Барселоны» Рафинья не сможет принимать участие в матчах в течение месяца после рецидива травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бразильский футболист вернулся к частичным тренировкам в четверг, 23 октября, и рассчитывал сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 26 октября. Однако во время тренировки Рафинья почувствовал дискомфорт.

Рафинья прибыл на базу каталонского клуба в пятницу, 24 октября, но не участвовал в тренировочном процессе. Нападающий уехал после общения с представителями сине-гранатовых.

