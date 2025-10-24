Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 8-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 октября, стартует 8-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Бундеслиги (время московское)

Пятница, 24 октября:

21:30. «Вердер» – «Унион».

Суббота, 25 октября:

16:30. «Хоффенхайм» – «Хайденхайм»;

16:30. «Гамбург» – «Вольфсбург»;

16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария»;

16:30. «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»;

16:30. «Айнтрахт» Франкфурт – «Санкт-Паули»;

19:30. «Боруссия» Дортмунд – «Кёльн».

Воскресенье, 26 октября:

17:30. «Байер» – «Фрайбург»;

19:30. «Штутгарт» – «Майнц».

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария», набравшая 21 очко. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (16), тройку лидеров замыкает «Штутгарт» (15).