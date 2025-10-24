Сергей Кирьяков: Карпину в матче с «Зенитом» надо постараться зацепиться за очки

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и бело-голубыми. Игра состоится в воскресенье, 26 октября.

«Для «Зенита» и «Динамо» предстоящий матч очень важен. Карпину надо постараться зацепиться за очки. Поражение будет грустным исходом. «Зенит» стал подтягиваться. Задача — первое место, чемпионство. Им надо будет добыть три очка всеми способами. Игра будет очень интересной. Одна команда стоит прижатой к стене, а вторая — борется за награды», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: