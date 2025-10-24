Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике – перед игрой с «Брестом»: нам нужно сосредоточиться и играть на высоком уровне

Энрике – перед игрой с «Брестом»: нам нужно сосредоточиться и играть на высоком уровне
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед игрой 9-го тура французской Лиги 1, в которой его команда встретится с «Брестом». Матч состоится 25 октября на стадионе «Жереми Пиньяр».

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хорошо знаем их тренера Эрика Руа. Ни один матч в Бресте не дается легко. Это классная команда, поэтому нам нужно сосредоточиться и играть на очень высоком уровне, чтобы добиться хорошего результата. Наша цель — вернуть себе первое место, но для этого нам нужно побеждать. Мы знаем, что будет непросто», – приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После восьми сыгранных матчей этого сезона в Лиге 1 «ПСЖ» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Марсель», у которого 18 очков.

Материалы по теме
«Я очень, очень рад. Хочу ещё больше». Дембеле — о победе «ПСЖ» над «Байером» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android