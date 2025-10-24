Энрике – перед игрой с «Брестом»: нам нужно сосредоточиться и играть на высоком уровне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед игрой 9-го тура французской Лиги 1, в которой его команда встретится с «Брестом». Матч состоится 25 октября на стадионе «Жереми Пиньяр».

«Мы хорошо знаем их тренера Эрика Руа. Ни один матч в Бресте не дается легко. Это классная команда, поэтому нам нужно сосредоточиться и играть на очень высоком уровне, чтобы добиться хорошего результата. Наша цель — вернуть себе первое место, но для этого нам нужно побеждать. Мы знаем, что будет непросто», – приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После восьми сыгранных матчей этого сезона в Лиге 1 «ПСЖ» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Марсель», у которого 18 очков.