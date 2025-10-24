Скидки
Футбол

Рашфорд не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Рашфорд не смог сделать выбор между Месси и Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», принял участие в футбольном блиц-опросе. Англичанин выбирал лучшего игрока в каждой категории.

– Лучший завершитель атак?
– Криштиану [Роналду].

– Лучший вратарь?
– Буффон.

– Лучший защитник?
– Мальдини.

– Лучший плеймейкер?
– Месси.

– Лучший дриблёр?
– R9 [Роналдо Назарио].

– Самый харизматичный футболист?
– Златан [Ибрагимович].

– Лучший футболист Ла Лиги всех времён?
– Месси.

– Лучший футболист всех времён?
– Месси и Роналду… Это сложно, — сказал Рашфорд ESPN.

Рашфорд играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год.

