Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рашфорд не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», принял участие в футбольном блиц-опросе. Англичанин выбирал лучшего игрока в каждой категории.

– Лучший завершитель атак?

– Криштиану [Роналду].

– Лучший вратарь?

– Буффон.

– Лучший защитник?

– Мальдини.

– Лучший плеймейкер?

– Месси.

– Лучший дриблёр?

– R9 [Роналдо Назарио].

– Самый харизматичный футболист?

– Златан [Ибрагимович].

– Лучший футболист Ла Лиги всех времён?

– Месси.

– Лучший футболист всех времён?

– Месси и Роналду… Это сложно, — сказал Рашфорд ESPN.

Рашфорд играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: