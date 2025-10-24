Энрике – о Хакими: несомненно, лучший правый защитник в мире

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 26-летнем марокканском защитнике своей команды Ашрафе Хакими.

«Он один из лидеров в раздевалке. Товарищи по команде выбрали его вице-капитаном, что наглядно демонстрирует его уровень на поле. Он игрок, который умеет изменить ситуацию к лучшему, имеет много атакующих и оборонительных качеств, много играет и всегда выкладывается на все 100%. Мы рады видеть его в нашей команде. Для меня Хакими, несомненно, лучший правый защитник в мире», – приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Хакими провёл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.