Канищев: нельзя сказать, что у Карпина хорошо выстроена игра, но у «Динамо» есть будущее

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался в преддверии матча петербуржцев с московским «Динамо» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Шансы у «Зенита» и «Динамо» одинаковые даже с учётом того, что питерцы играют дома. «Зенит» не находится в оптимальном состоянии. У «Динамо» есть шансы на успех. Нельзя сказать, что у команды Карпина хорошо выстроена игра. Но есть хорошие фрагменты.

Сзади пока серьёзные ошибки, однако команда под хорошим управлением. Карпин — тренер мотиватор. У них есть будущее. Понятно, что усиление нужно, но и на данном этапе могут составить конкуренцию «Зениту», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.