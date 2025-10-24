Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Шеффилд Уэнсдей» будет передан под внешнее управление – The Sun

«Шеффилд Уэнсдей» будет передан под внешнее управление – The Sun
«Шеффилд Уэнсдей» подал заявление о банкротстве, поскольку клуб может столкнуться с огромными штрафными санкциями, сообщает The Sun.

Сегодня утром 24 октября состоялось совещание сотрудников, на котором должно было быть назначено руководство. Сообщается, что администратором будет назначен Бегбис Трейнор.

Команда, выступающая в Чемпионшипе, столкнулась с финансовыми проблемами, и болельщики возлагают вину исключительно на владельца Дейфона Чансири. У клуба существует задолженность в £ 1 млн. перед налоговой службой Великобритании. На прошлой неделе «Шеффилду» было вручено ходатайство о ликвидации компании в связи с долгами. Английская футбольная лига (EFL) уже предъявила клубу обвинения во многочисленных нарушениях правил за несвоевременную выплату заработной платы игрокам.

«Шеффилд Уэнсдей» является четырёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка Англии, а также победителем Кубка лиги.

После 11 сыгранных матчей этого сезона в Чемпионшипе «Шеффилд Уэнсдей» набрал шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

