21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бразильский защитник «Зенита» Нино понял вопросы журналистов про «Динамо» без переводчика

Аудио-версия:
Защитнику «Зенита» Нино не потребовался перевод с русского языка на португальский на пресс-конференции перед матчем санкт-петербургской команды с «Динамо». Игра Мир РПЛ состоится в воскресенье, 26 октября.

Футболист сине-бело-голубых понял четыре вопроса журналистов на русском языке. Для ответа бразилец воспользовался помощью переводчика.

— Нино, кого знаете из форвардов «Динамо»? Может, помните по предыдущим матчам? Что можете о них сказать, кто самый опасный, кого трудно сдержать?
— Тяжело говорить индивидуально про отдельных игроков. Могу сказать, что вся атакующая линия «Динамо» очень эффективно играет, очень быстро, хорошо владеет мячом, хорошие комбинации разыгрывает. Поэтому нам нужно будет показать максимум, на что мы способны, чтобы сдержать их и в воскресенье продемонстрировать всю нашу силу.

Ранее Нино заявлял, что русский язык очень сложный, но он стал намного лучше понимать его и начал практиковаться.

Защитник «Зенита» Нино рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

