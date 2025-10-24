Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Надеемся, что в РПЛ нам воздастся». Саусь — о матче «Балтики» с тремя отменёнными голами

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь поделился мнением о поражении команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2). В этой игре три гола калининградского клуба были отменены после просмотра VAR.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1'     0:2 Тимофеев – 49'     1:2 Степанов – 90+1'    

– В твоей карьере отменяли три гола в одном матче?
– Не знаю, как вообще это описать. Очень обидно, когда отменяют три гола. Чуть не повезло в этом плане, но уже ничего не поделать. Надеемся, что в чемпионате нам воздастся.

– Учитывая, что результат уже ни на что не влиял, настрой был другим?
– Нет, конечно. Все понимали, что «Локомотив» — хорошая команда, которую хочется всегда обыгрывать. Мы вышли и бились до конца. В принципе, если учесть незасчитанные голы, довели даже до разгрома. Но итоговый счёт на табло. Будем продолжать работать, — приводит слова Сауся Metaratings.

Первый мяч калининградской команды был не засчитан после того, как на 10-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов поразил ворота соперника. До этого Сергей Пряхин сделал ассист на Беликова, находясь в положении «вне игры». Через две минуты сам Пряхин поразил ворота железнодорожников, но это взятие ворот было отменено из-за опасной игры защитника «Балтики» Кевина Андраде в штрафной. На 52-й минуте голом отметился уже Андраде, но он был отменён, так как футболист находился в офсайде.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
