Юрий Сёмин: «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии, в 2018 году нас не догнали

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин высказался о беспроигрышной серии «Локомотива» в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Локо» не проигрывает в РПЛ 18 матчей. «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии, раз они смогли выдержать и не проиграть. Мне кажется, это одна из рекордных серий. Это очень длинная серия. Когда-то, в 2018 году, нас не догнали. Посмотрим, что получится сейчас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 12 сыгранных туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. В воскресенье, 26 октября, команде предстоит встретиться с «Акроном» на выезде.

