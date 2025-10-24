Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Енисей, результат матча 24 октября 2025, счет 5:0, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» разгромил «Енисей» со счётом 5:0 в матче 16-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
24 октября 2025, пятница. 17:15 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
5 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Мануйлов – 5'     2:0 Караев – 45+1'     3:0 Моторин – 65'     4:0 Голыбин – 66'     5:0 Апеков – 82'    

В начале игры счёт открыл защитник Роман Мануйлов. В компенсированное к первому тайму время нападающий Давид Караев укрепил преимущество «КАМАЗа». На 65-й минуте нападающий хозяев Даниил Моторин довёл счёт до разгромного. Через минуту полузащитник Ренат Голыбин забил четвёртый мяч команды из Набережных Челнов. На 82-й минуте ещё один мяч забил нападающий Руслан Апеков.

После 16 матчей Первой лиги «КАМАЗ» набрал 26 очков и занимает пятое место. «Енисей» заработал 17 очков и располагается на 11-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

