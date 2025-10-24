Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расмус Хойлунд не сыграет с «Интером» — Sky Sport Italia

Расмус Хойлунд не сыграет с «Интером» — Sky Sport Italia
Комментарии

22-летний датский нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд не сможет принять участие в матче 8-го тура итальянской Серии А, в которой его команда встретится с «Интером» на стадионе «Диего Армандо Марадона», сообщает Sky Sport Italia.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игрок сборной Дании ещё не оправился от мышечной травмы. Ранее сообщалось, что «Наполи» был уверен, что Хойлунд будет готов к важному матчу с «нерадзурри», однако на последней тренировке оказалось, что футболист недостаточно здоров.

В нынешнем сезоне Хойлунд провёл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне.

Материалы по теме
Киву — перед матчем с «Наполи»: амбиции высоки у обеих команд. Это будет напряжённый матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android