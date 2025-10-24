Расмус Хойлунд не сыграет с «Интером» — Sky Sport Italia

22-летний датский нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд не сможет принять участие в матче 8-го тура итальянской Серии А, в которой его команда встретится с «Интером» на стадионе «Диего Армандо Марадона», сообщает Sky Sport Italia.

Игрок сборной Дании ещё не оправился от мышечной травмы. Ранее сообщалось, что «Наполи» был уверен, что Хойлунд будет готов к важному матчу с «нерадзурри», однако на последней тренировке оказалось, что футболист недостаточно здоров.

В нынешнем сезоне Хойлунд провёл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне.