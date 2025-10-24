Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эль Пёсико». Представлен проект в поддержку животных в рамках матча «Реала» и «Барселоны»

«Эль Пёсико». Представлен проект в поддержку животных в рамках матча «Реала» и «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» запустили спецпроект к «эль класико» — футбольному матчу, в котором встретятся мадридский «Реал» с «Барселоной» 26 октября. Все пользователи, которые до старта трансляции выберут команду-победителя матча на странице события в онлайн-кинотеатре, смогут своим голосом оказать помощь животным. Российские актёры и музыканты, среди которых Никита Ефремов, Алексей Лукин, Мот, OG Buda и другие, также выбрали, за кого будут болеть в «эль класико».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каждый голос пользователя, который выберет до начала матча «Реал» — «Барселона», кто в нём одержит победу, или проголосует за ничью, будет равен 100 рублям в поддержку фондов, помогающих животным. Чем больше голосов, тем больше средств онлайн-кинотеатр передаст тем, кто ждёт свою семью.

В голосовании уже приняло участие более 37 тыс. пользователей. Известные артисты также отдали свои голоса, большая часть выбрали победителем «Барселону» — за сине-гранатовых проголосовали актёры Андрей Максимов, Алексей Лукин и Влад Канопка. За «Реал» голос отдали рэперы Мот и OG Buda, а также актёры Никита Ефремов, Пётр Натаров и Илларион Маров.

Материалы по теме
Фаза игры, которая определит встречу «Реала» и «Барселоны»
Фаза игры, которая определит встречу «Реала» и «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android