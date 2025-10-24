«Эль Пёсико». Представлен проект в поддержку животных в рамках матча «Реала» и «Барселоны»

«Кинопоиск» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» запустили спецпроект к «эль класико» — футбольному матчу, в котором встретятся мадридский «Реал» с «Барселоной» 26 октября. Все пользователи, которые до старта трансляции выберут команду-победителя матча на странице события в онлайн-кинотеатре, смогут своим голосом оказать помощь животным. Российские актёры и музыканты, среди которых Никита Ефремов, Алексей Лукин, Мот, OG Buda и другие, также выбрали, за кого будут болеть в «эль класико».

Каждый голос пользователя, который выберет до начала матча «Реал» — «Барселона», кто в нём одержит победу, или проголосует за ничью, будет равен 100 рублям в поддержку фондов, помогающих животным. Чем больше голосов, тем больше средств онлайн-кинотеатр передаст тем, кто ждёт свою семью.

В голосовании уже приняло участие более 37 тыс. пользователей. Известные артисты также отдали свои голоса, большая часть выбрали победителем «Барселону» — за сине-гранатовых проголосовали актёры Андрей Максимов, Алексей Лукин и Влад Канопка. За «Реал» голос отдали рэперы Мот и OG Buda, а также актёры Никита Ефремов, Пётр Натаров и Илларион Маров.