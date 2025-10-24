Скидки
«Реал» может помешать «Интеру» приобрести игрока Серии А за € 58 млн — TyC Sports

«Реал» может помешать «Интеру» приобрести игрока Серии А за € 58 млн — TyC Sports
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» готов предложить € 58 млн за атакующего полузащитника «Комо» Николаса Паса. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, планам «нерадзурри» может помешать мадридский «Реал», воспитанником которого является 21-летний футболист. В его контракте есть пункт, согласно которому «сливочные» могут выкупить Паса за € 9 млн. Подчёркивается, что итальянский клуб уже начал переговоры с окружением игрока. В «Интере» уверены, что испанец не против перехода в их команду.

В нынешнем сезоне Пас принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

