Аморим — перед матчем с «Брайтоном»: это будет очень сложная игра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался перед игрой 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команда встретится с «Брайтоном». Матч состоится 25 октября на стадионе «Олд Траффорд».

«Думаю, это будет очень сложная встреча. Наблюдать за игрой «Брайтона» очень интересно. Они отлично строят атаки, сильны в переходах в атаку, во всех аспектах игры. В этом сезоне они отлично играют на стандартных положениях. Это действительно сплочённая команда. У нас есть некоторые сложности. На неделе были проблемы у Гарри Магуайра и Мэйсона Маунта. Но ничего серьёзного. Посмотрим завтра», – приводит слова Аморима The Sun.

После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 19 очков.