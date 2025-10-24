Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Аморим — перед матчем с «Брайтоном»: это будет очень сложная игра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался перед игрой 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команда встретится с «Брайтоном». Матч состоится 25 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Думаю, это будет очень сложная встреча. Наблюдать за игрой «Брайтона» очень интересно. Они отлично строят атаки, сильны в переходах в атаку, во всех аспектах игры. В этом сезоне они отлично играют на стандартных положениях. Это действительно сплочённая команда. У нас есть некоторые сложности. На неделе были проблемы у Гарри Магуайра и Мэйсона Маунта. Но ничего серьёзного. Посмотрим завтра», – приводит слова Аморима The Sun.

После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 19 очков.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за почти 10 лет
