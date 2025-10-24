Гвардиола: эксперты списывают «Ливерпуль» после пяти матчей, но я знаю, они вернутся

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство футбольными экспертами, делающими выводы о главных претендентах на чемпионство в АПЛ после пяти матчей.

«После первых двух—трёх матчей говорили, что мы наверняка выбываем [из борьбы за титул АПЛ]. Теперь, видимо, покончено с «Ливерпулем». А я скажу вам, они вернутся…

Знаю всех экспертов, специалистов, бывших игроков. Они все знают, что произойдёт после пяти игр, а я не в состоянии предсказать подобное. Всегда жду итоги 10—15 матчей, чтобы точно понимать ситуацию.

Думаю, очевидно, что в гонке есть «Ливерпуль» и «Арсенал». В ней будет кто-то ещё. Надеюсь, это будем мы», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После восьми туров АПЛ первое место с 19 очками занимает «Арсенал». «Манчестер Сити» с 16 очками располагается на второй строчке, «Ливерпуль» (15) идёт третьим.

