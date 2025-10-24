Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: эксперты списывают «Ливерпуль» после пяти матчей, но я знаю, они вернутся

Гвардиола: эксперты списывают «Ливерпуль» после пяти матчей, но я знаю, они вернутся
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство футбольными экспертами, делающими выводы о главных претендентах на чемпионство в АПЛ после пяти матчей.

«После первых двух—трёх матчей говорили, что мы наверняка выбываем [из борьбы за титул АПЛ]. Теперь, видимо, покончено с «Ливерпулем». А я скажу вам, они вернутся…

Знаю всех экспертов, специалистов, бывших игроков. Они все знают, что произойдёт после пяти игр, а я не в состоянии предсказать подобное. Всегда жду итоги 10—15 матчей, чтобы точно понимать ситуацию.

Думаю, очевидно, что в гонке есть «Ливерпуль» и «Арсенал». В ней будет кто-то ещё. Надеюсь, это будем мы», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После восьми туров АПЛ первое место с 19 очками занимает «Арсенал». «Манчестер Сити» с 16 очками располагается на второй строчке, «Ливерпуль» (15) идёт третьим.

Материалы по теме
«У Гвардиолы контроль мяча ради контроля, мы в «Ростове» так не играем». Кучаев — об Альбе

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android