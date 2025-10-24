Скидки
Экс-игрок «Локомотива» Дроздов: Воробьёва подстегнула конкуренция с Комличенко

Экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о составе команды, а также о конкуренции между нападающими Дмитрием Воробьёвым и Николаем Комличенко.

«У «Локомотива» есть баланс в атаке и обороне. Ребята серьёзно относятся ко всем играм. Неважно, выходят в основе или с замены. Команда поймала свою игру, волну. Отсюда хорошая игра и результат. Скорее всего, Воробьёва подстегнула конкуренция с Комличенко. Дмитрий — квалифицированный футболист, что показывал в других командах. С приходом Комличенко понимал, что место в составе ему не гарантировано», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

