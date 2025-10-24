Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роббен — о «Баварии»: дела идут отлично

Роббен — о «Баварии»: дела идут отлично
Комментарии

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен высказался о результатах и перспективах клуба в нынешнем сезоне.

«В «Баварии» дела идут отлично. Мне особенно нравится, как они слаженно играют. Команда работает, все отлично обороняются. Такие ребята, как Майкл Олисе и Луис Диас, могут сыграть решающую роль. Оба сейчас в хорошей форме. Они очень быстры и сильны в ситуациях один на один. Когда мы в «Баварии» в хорошей форме – а сейчас это так – мы можем обыграть любого соперника. Клуб – один из фаворитов Лиги чемпионов. Но до финала, конечно, ещё далеко. Тем не менее сейчас «Бавария» практически непобедима», – приводит слова Роббена официальный сайт клуба.

После семи сыгранных матчей чемпионата Германии «Бавария», набравшая 21 очко, возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android