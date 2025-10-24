Роббен — о «Баварии»: дела идут отлично

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен высказался о результатах и перспективах клуба в нынешнем сезоне.

«В «Баварии» дела идут отлично. Мне особенно нравится, как они слаженно играют. Команда работает, все отлично обороняются. Такие ребята, как Майкл Олисе и Луис Диас, могут сыграть решающую роль. Оба сейчас в хорошей форме. Они очень быстры и сильны в ситуациях один на один. Когда мы в «Баварии» в хорошей форме – а сейчас это так – мы можем обыграть любого соперника. Клуб – один из фаворитов Лиги чемпионов. Но до финала, конечно, ещё далеко. Тем не менее сейчас «Бавария» практически непобедима», – приводит слова Роббена официальный сайт клуба.

После семи сыгранных матчей чемпионата Германии «Бавария», набравшая 21 очко, возглавляет турнирную таблицу.