«Зенит» может предложить € 20 млн за Джона из «Ред Булл Брагантино» — ESPN

«Зенит» может предложить € 20 млн за Джона из «Ред Булл Брагантино» — ESPN
Комментарии

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Ред Булл Брагантино» Джону Джону. Ожидается, что в зимнее трансферное окно санкт-петербургский клуб предложит € 20 млн за 23-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в летнее трансферное окно «Зенит» уже предлагал «Ред Булл Брагантино» € 20 млн за трансфер Джона, однако бразильский клуб отказался продавать его, поскольку считает игрока важной частью проекта.

Джон выступает в составе «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

