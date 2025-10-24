Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Манчестер Сити» интересен двум клубам АПЛ и «Милану» — Caught Offside

Полузащитник «Манчестер Сити» интересен двум клубам АПЛ и «Милану» — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич не ведёт переговоров о продлении контракта с клубом, заканчивающегося летом 2027 года. Ожидается, что «горожане» будут открыты к предложениям о его трансфере. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к хорватскому футболисту проявляют «Астон Вилла» и «Вест Хэм». При этом конкуренцию этим командам в борьбе за подписание Ковачича может составить «Милан».

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. За этот период Ковачич принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Мы сыграли хорошо, очень хорошо». Гвардиола — о победе «Сити» над «Вильярреалом» в ЛЧ

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android