Полузащитник «Манчестер Сити» интересен двум клубам АПЛ и «Милану» — Caught Offside

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич не ведёт переговоров о продлении контракта с клубом, заканчивающегося летом 2027 года. Ожидается, что «горожане» будут открыты к предложениям о его трансфере. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к хорватскому футболисту проявляют «Астон Вилла» и «Вест Хэм». При этом конкуренцию этим командам в борьбе за подписание Ковачича может составить «Милан».

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. За этот период Ковачич принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: