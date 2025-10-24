Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе — перед «эль класико»: мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать

Мбаппе — перед «эль класико»: мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать
26-летний французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался перед игрой 10-го тура испанской Примеры, в которой его команда встретится с «Барселоной». Матч состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Это матч, который все хотят увидеть. На клубном уровне нет ничего более особенного. Можем сравнить его разве что с важным матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет ничего похожего на матч «Реал» — «Барселона». Но мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать», – приводит слова Мбаппе официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Барселона», у которой 22 очка, располагается на втором месте.

Мбаппе признан игроком месяца в составе «Реала»
