Мбаппе — перед «эль класико»: мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать
Поделиться
26-летний французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался перед игрой 10-го тура испанской Примеры, в которой его команда встретится с «Барселоной». Матч состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это матч, который все хотят увидеть. На клубном уровне нет ничего более особенного. Можем сравнить его разве что с важным матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет ничего похожего на матч «Реал» — «Барселона». Но мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать», – приводит слова Мбаппе официальный сайт клуба.
После 10 сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Барселона», у которой 22 очка, располагается на втором месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
21:59
-
21:49
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:50
-
20:44
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:50
-
19:49
-
19:36
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:34
-
18:31