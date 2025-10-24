Игроки «Серика» Юрана бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты — источник

Футболисты «Серик Беледиеспор» из Турции, главным тренером которого является российский специалист Сергей Юран, отказались выходить на тренировку, которая должна была состояться в четверг, 23 октября. Об этом сообщает Lidergazete.com.

По информации источника, подобное поведение игроков стало реакцией на то, что в течение последних восьми недель им не платят. Подчёркивается, что футболисты «Серик Беледиеспор» планируют подождать до ноября. В случае отсутствия изменений они намерены направить клубу уведомление о расторжении трудовых соглашений.

Также на клуб могут наложить запрет на трансферы, поскольку он ещё не заплатил за переход Александра Мартынова, купленного у БАТЭ.

Напомним, в составе турецкой команды играют российские футболисты Артём Юран, Илья Садыгов, Кирилл Гоцук, Илья Берковский.

