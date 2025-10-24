Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Серика» Юрана бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты — источник

Игроки «Серика» Юрана бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Серик Беледиеспор» из Турции, главным тренером которого является российский специалист Сергей Юран, отказались выходить на тренировку, которая должна была состояться в четверг, 23 октября. Об этом сообщает Lidergazete.com.

По информации источника, подобное поведение игроков стало реакцией на то, что в течение последних восьми недель им не платят. Подчёркивается, что футболисты «Серик Беледиеспор» планируют подождать до ноября. В случае отсутствия изменений они намерены направить клубу уведомление о расторжении трудовых соглашений.

Также на клуб могут наложить запрет на трансферы, поскольку он ещё не заплатил за переход Александра Мартынова, купленного у БАТЭ.

Напомним, в составе турецкой команды играют российские футболисты Артём Юран, Илья Садыгов, Кирилл Гоцук, Илья Берковский.

Материалы по теме
Сергей Юран отреагировал на информацию о скором увольнении из турецкого «Серика»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android