21:45 Мск
Юрий Дроздов: «Ахмат» с приходом Черчесова удивляет, на команду приятно смотреть

Экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов высказался об игре «Ахмата» и роли главного тренера Станислава Черчесова в становлении команды.

«Удивляет «Ахмат» с приходом Черчесова. Приятно смотреть на команду. Видна работа тренера, преобразились. Команда показывает хорошую игру, качественный футбол. Черчесов знает, как преобразить команду. У него есть опыт после Польши и Венгрии, который он показывает в «Ахмате», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 сыгранных туров в чемпионате России «Ахмат» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Локомотив», набравший 26 очков.

