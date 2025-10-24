Скидки
Жиго поделился воспоминаниями о своём победном голе в дебютном матче за «Спартак»

Аудио-версия:
Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго вспомнил матч 1-го тура Мир РПЛ сезона-2018/2019 с «Оренбургом» (1:0), в котором он дебютировал в стартовом составе красно-белых. В этой игре французский игрок забил гол, ставший победным.

Россия - Премьер-Лига . 1-й тур
28 июля 2018, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Жиго – 4'    

«Часто вспоминаю тот день. Ведь тогда вообще впервые оказался на стадионе. Вышел на поле перед игрой, зрителей ещё не было. А я был поражён красотой и масштабом арены. Рядом был Квинси и показывал мне, где сидят активные фанаты.

А потом мы вышли уже на построение. Трибуны были заполнены. И зазвучал гимн России, ведь это был первый тур. Всё это добавляло волнения перед стартовым свистком. Честно говоря, довольно сильно переживал.

Но всего через три минуты поборолся за отскок и переправил мяч в сетку. Сначала даже сам не поверил. Подумал: «Вау! Вот это дебют. О таком я даже не мечтал!» В итоге матч так и закончился — 1:0, а я был самым счастливым человеком. Спасибо за эти снимки. Смотрю на них и вспоминаю те радостные эмоции, которые делил с Зе Луишем, Боккетти, Промесом.

После гола я встал на колено перед трибуной наших болельщиков. Делал так ещё с детства. Папа часто показывал мне фильм «Гладиатор», так это и родилось. И поэтому в подобные моменты чувствую себя на поле как гладиатор на арене.

Удивительно, но почти все голы за «Спартак» я забил на домашней арене и именно в эти ворота. Думаю, энергия фанатов мне помогала. Спасибо им за это. Хочу пожелать самому большому клубу России новых трофеев. И, конечно, снова победить завтра «Оренбург». Вперёд, «Спартак!» — приводит слова Жиго пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Жиго играл за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За этот период он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

