Главная Футбол Новости

Шешко — о «Манчестер Юнайтед»: давление есть, но я воспринимаю его как привилегию

Шешко — о «Манчестер Юнайтед»: давление есть, но я воспринимаю его как привилегию
Комментарии

22-летний словенский форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко поделился своими впечатлениями от игры за команду.

«Когда услышал, что могу перейти в «Манчестер Юнайтед»… Просто сгорел. Если честно, это мечта не только моя, но и, наверное, многих футболистов. Это то, чего хочется достичь в карьере. Мир меняется, когда переходишь в «Манчестер Юнайтед», мне это нравится! Конечно, давление есть, но я воспринимаю его как привилегию. Это хорошо, даёт стимул», — приводит слова Шешко Sky Sports.

Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2025 года из «РБ Лейпциг» за € 70 млн. В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Комментарии
