Кирьяков — об Адиеве в «Крыльях»: когда нет результатов, смена тренера логична

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможной смене тренера в «Крыльях Советов». На текущий момент самарскую команду возглавляет Магомед Адиев. После 12 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают 11-е место.
«Когда нет результатов, смена тренера вполне нормальное явление. Что тут говорить? Это логично. До нового года остаётся небольшой отрезок. Новый тренер сможет смотивировать команду на набор важных очков и начать готовить к весеннему отрезку чемпионата. Там уже будет больше времени под новые требования, идеи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
