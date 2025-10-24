Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Урал, результат матча 24 октября 2025, счёт 1:2, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в Первой лиге
Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Железнов – 15'     0:2 Бардачёв – 39'     1:2 Мирзов – 56'    

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник гостей Юрий Железнов на 15-й минуте. На 39-й минуте Матвей Бардачёв удвоил преимущество «Урала». В начале второго тайма экс-игрок московского «Спартака» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти.

После этого матча «Арсенал» занимает 12-е место в Первой лиге с 17 очками. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 30 набранных очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 33 очка. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (29 очков) и московская «Родина» (26).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
