Ямаль не исключил, что «Барселона» может разгромить «Реал» со счётом 4:0 в «эль класико»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не стал исключать, что сине-гранатовые могут разгромить мадридский «Реал» со счётом 4:0 в матче 10-го тура чемпионата Испании, который состоится в воскресенье, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

– Что ты предпочитаешь: забить гол мадридскому «Реалу» или «Порсиносу» (команда из испанской медиалиги. — Прим. «Чемпионата»)?

– Я уже забивал «Реалу» несколько раз.

– Забьёшь ли ты «Реалу» на «Бернабеу» в воскресенье?

– В последний раз мы победили там со счётом 4:0.

– Так ты думаешь, что в воскресенье счёт будет 4:0?

– Я не говорил этого, но такое возможно, — сказал Ямаль на трансляции, посвящённой испанскому медиафутбольному турниру Kings League.

