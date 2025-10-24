Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль не исключил, что «Барселона» может разгромить «Реал» со счётом 4:0 в «эль класико»

Ямаль не исключил, что «Барселона» может разгромить «Реал» со счётом 4:0 в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не стал исключать, что сине-гранатовые могут разгромить мадридский «Реал» со счётом 4:0 в матче 10-го тура чемпионата Испании, который состоится в воскресенье, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что ты предпочитаешь: забить гол мадридскому «Реалу» или «Порсиносу» (команда из испанской медиалиги. — Прим. «Чемпионата»)?
– Я уже забивал «Реалу» несколько раз.

– Забьёшь ли ты «Реалу» на «Бернабеу» в воскресенье?
– В последний раз мы победили там со счётом 4:0.

– Так ты думаешь, что в воскресенье счёт будет 4:0?
– Я не говорил этого, но такое возможно, — сказал Ямаль на трансляции, посвящённой испанскому медиафутбольному турниру Kings League.

Материалы по теме
«Они жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с командой из испанской медиалиги

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android