Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 24 октября

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, состоялись два матча в рамках 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 24 октября:

«КАМАЗ» Набережные Челны – «Енисей» Красноярск – 5:0;
«Арсенал» Тула — «Урал» Екатеринбург — 1:2.

Команды открыли 16-й тур Первой лиги. «КАМАЗу» победа позволила подняться на четвёртое место с 26 очками. По итогам тура команду могут обогнать «Родина» (26), «Ротор» (25) и «Челябинск» (24). «Урал» занимает второе место с 30 очками. Команду может опередить костромской «Спартак» (29). На первом месте располагается «Факел» (33).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«КАМАЗ» разгромил «Енисей» со счётом 5:0 в матче 16-го тура Первой лиги
«Урал» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android