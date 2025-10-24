Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 24 октября

Сегодня, 24 октября, состоялись два матча в рамках 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 24 октября:

«КАМАЗ» Набережные Челны – «Енисей» Красноярск – 5:0;

«Арсенал» Тула — «Урал» Екатеринбург — 1:2.

Команды открыли 16-й тур Первой лиги. «КАМАЗу» победа позволила подняться на четвёртое место с 26 очками. По итогам тура команду могут обогнать «Родина» (26), «Ротор» (25) и «Челябинск» (24). «Урал» занимает второе место с 30 очками. Команду может опередить костромской «Спартак» (29). На первом месте располагается «Факел» (33).