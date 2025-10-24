Президент «Барселоны» убеждён, что «блауграна» победит «Реал» в «эль класико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сомневается, что сине-гранатовые обыграют мадридский «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании, который состоится в воскресенье, 26 октября.

«Эль класико» — матч максимального соперничества, футболисты хотят выложиться на полную. Знаю, что наши игроки очень мотивированы. Кто бы ни вышел, они покажут себя. Убеждён, что они доставят нам радость, и мы победим на «Бернабеу», как это уже было. В минувшем сезоне, например, это уже происходило», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые одержали победу во всех четырёх «эль класико» минувшего сезона с общим счётом 16:7.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: