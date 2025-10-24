Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Президент «Барселоны» убеждён, что «блауграна» победит «Реал» в «эль класико»

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сомневается, что сине-гранатовые обыграют мадридский «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании, который состоится в воскресенье, 26 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эль класико» — матч максимального соперничества, футболисты хотят выложиться на полную. Знаю, что наши игроки очень мотивированы. Кто бы ни вышел, они покажут себя. Убеждён, что они доставят нам радость, и мы победим на «Бернабеу», как это уже было. В минувшем сезоне, например, это уже происходило», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые одержали победу во всех четырёх «эль класико» минувшего сезона с общим счётом 16:7.

Ямаль не исключил, что «Барселона» может разгромить «Реал» со счётом 4:0 в «эль класико»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

