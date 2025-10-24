Бруну Фернандеш: моя цель — выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о целях, которые он преследует, выступая в составе «красных дьяволов».

«Моя цель — выиграть английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Не смог принести успех, который хочет и заслуживает этот клуб, а также тот успех, о котором думал лично я при подписании контракта с «Юнайтед». Так что моя цель понятна», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне манкунианцы не участвуют в еврокубках. После восьми туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 13 очков и занимают девятое место.

