Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за календарный год

Комментарии

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Байер» со счётом 7:2. Этот матч стал историческим для команды Луиса Энрике. Французский клуб побил рекорд по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов за календарный год, сообщает Statsdufoot.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

С учетом встречи с «Байером» парижане забили 39 мячей в ЛЧ на протяжении 2025 года. Тем самым они побили рекорд «Манчестер Юнайтед», который в 2002 году забил 38 голов. Следует отметить, что в нынешнем году французской команде предстоит провести ещё три встречи в европейском турнире с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Атлетик» Бильбао.

После трёх игр общего этапа Лиги чемпионов французский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе девять очков.

