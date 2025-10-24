«ПСЖ» побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за календарный год

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Байер» со счётом 7:2. Этот матч стал историческим для команды Луиса Энрике. Французский клуб побил рекорд по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов за календарный год, сообщает Statsdufoot.

С учетом встречи с «Байером» парижане забили 39 мячей в ЛЧ на протяжении 2025 года. Тем самым они побили рекорд «Манчестер Юнайтед», который в 2002 году забил 38 голов. Следует отметить, что в нынешнем году французской команде предстоит провести ещё три встречи в европейском турнире с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Атлетик» Бильбао.

После трёх игр общего этапа Лиги чемпионов французский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе девять очков.