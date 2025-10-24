Игрок ЦСКА Кармо назвал качество, которое он хотел бы перенять у Месси

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо назвал футбольных кумиров, которые были у него в детстве. Также 18-летний бразилец ответил, какое качество он хотел бы перенять у другого игрока.

– Кто был твоим кумиром в детстве?

– Одного не назову – всегда был фанатом Месси и Неймара.

– Если б ты мог перенять любое качество у другого игрока, что бы это было?

– Думаю, гениальность Месси. Это универсальный ответ! — сказал Кармо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Нападающий перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» в минувшем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

