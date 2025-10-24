Рашфорд — перед «эль класико»: думаю, я приехал вовремя

27-летний английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался перед игрой 10-го тура испанской Примеры, в которой его команда встретится с «Реалом». Матч состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Это, пожалуй, самый важный матч в мире. Думаю, приехал вовремя. «Эль класико» — популярная игра. Мне очень нравится время, проведённое в Испании, климат, культура, еда. Мне здесь хорошо. Мы должны контролировать ход матча и сделать всё возможное, чтобы увезти три очка», – приводит слова Рашфорда официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Барселона», у которой 22 очка, располагается на втором месте.