Карвахаль намерен поговорить с Ямалем, заявившим, что «Реал» жульничает и жалуется — MD

В мадридском «Реале» считают неуважением слова нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ранее заявившего, что «сливочные» жульничают и жалуются. В связи с этим защитник и капитан мадридской команды Даниэль Карвахаль намерен поговорить с 18-летним футболистом после очного матча команд в 10-м туре Ла Лиги (воскресенье, 26 октября). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Реале» также считают, что слова Ямаля ставят под угрозу гармонию между игроками двух клубов, которая существует в сборной Испании.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

