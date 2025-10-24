Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карвахаль намерен поговорить с Ямалем, заявившим, что «Реал» жульничает и жалуется — MD

Карвахаль намерен поговорить с Ямалем, заявившим, что «Реал» жульничает и жалуется — MD
В мадридском «Реале» считают неуважением слова нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ранее заявившего, что «сливочные» жульничают и жалуются. В связи с этим защитник и капитан мадридской команды Даниэль Карвахаль намерен поговорить с 18-летним футболистом после очного матча команд в 10-м туре Ла Лиги (воскресенье, 26 октября). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
По информации источника, в «Реале» также считают, что слова Ямаля ставят под угрозу гармонию между игроками двух клубов, которая существует в сборной Испании.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Marca: в «Реале» считают, что Ямаль — плохой товарищ по команде, чьё поведение утомляет
«Они жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с командой из испанской медиалиги

Чем уникален Ламин Ямаль:

