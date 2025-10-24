«Ливерпуль» будет следить за двумя игроками «Реала» во время «эль класико» — DC

«Ливерпуль» отправит скаутов на матч мадридского «Реала» с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании (воскресенье, 26 октября) с целью проследить за интересующими их футболистами «сливочных». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, наибольший интерес мерсисайдцы проявляют к полузащитникам Эдуарду Камавинга и Орельену Тчуамени. В стане «красных» считают, что эти игроки являются одними из лучших в мире на своей позиции и полагают, что с ними в составе они могли бы претендовать на самые высокие места.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: