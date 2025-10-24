Аморим — о продлении контракта с Магуайром: сейчас не время говорить об этом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о продлении контракта с защитником своей команды Гарри Магуайром.

«Сейчас не время снова говорить об этом, потому что это создает впечатление, что мы заглядываем слишком далеко в будущее. Мы очень довольны Гарри. Он очень важен для нас, но нам нужно сосредоточиться на следующей игре», – приводит слова Аморима The Sun.

Магуайр забил победный мяч «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).

В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.