Аморим — о продлении контракта с Магуайром: сейчас не время говорить об этом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о продлении контракта с защитником своей команды Гарри Магуайром.
«Сейчас не время снова говорить об этом, потому что это создает впечатление, что мы заглядываем слишком далеко в будущее. Мы очень довольны Гарри. Он очень важен для нас, но нам нужно сосредоточиться на следующей игре», – приводит слова Аморима The Sun.
Магуайр забил победный мяч «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
