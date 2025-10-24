Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кармо рассказал, что поражён уровнем РПЛ

Игрок ЦСКА Кармо рассказал, что поражён уровнем РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я поражён уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект. Но я очень рад выходить на поле, стараюсь адаптироваться к ситуации как можно лучше. Надеюсь, мы будем добавлять в свою копилку всё больше очков, у нас получится провести отличный сезон», — сказал Кармо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Нападающий перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» в минувшем сентябре. Бразилец принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Кармо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Кармо назвал качество, которое он хотел бы перенять у Месси

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android