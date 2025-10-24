Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я поражён уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект. Но я очень рад выходить на поле, стараюсь адаптироваться к ситуации как можно лучше. Надеюсь, мы будем добавлять в свою копилку всё больше очков, у нас получится провести отличный сезон», — сказал Кармо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Нападающий перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» в минувшем сентябре. Бразилец принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Кармо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

