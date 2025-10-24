Леау забил в двух домашних матчах Серии А подряд впервые с 2024 года — Opta

26-летний нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил в двух домашних матчах Серии А подряд впервые с мая 2024 года, сообщает Opta.

Футболист отличился за «Милан» в матче 7-го тура Серии А с «Фиорентиной» реализовав пенальти, который позволил его клубу одержать победу (2:1), а также в матче 8-го тура с «Пизой».

До этого игрок отличался в двух домашних матчах подряд в мае 2024 года (с «Кальяри» и «Салернитаной»), после чего не мог забить на протяжении 16 встреч чемпионата, которые «Милан» проводил на своём поле.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых забил три мяча.