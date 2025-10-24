Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Хиляль, результат матча 24 октября 2025, счёт 0:2, 6-й тур Про-лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Иттихада» в матче 6-го тура Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» (Джидда) и «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Думбия – 41'     0:2 Леонардо – 57'    

Первый гол в этой встрече случился в результате автогола. Полузащитник хозяев Махамаду Думбия срезал мяч в свои ворота на 41-й минуте. На 57-й минуте бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо удвоил преимущество гостей.

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает восьмое место в турнирной таблице с 10 очками. «Аль-Хиляль» располагается на третьей строчке, у команды 14 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» с 15 набранными очками.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Садд» в матче элитной Лиги чемпионов АФК
