Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

DM: «Борнмут» не продаст Семеньо дешевле £ 75 млн, игрок интересен «Ливерпулю» и «Челси»

DM: «Борнмут» не продаст Семеньо дешевле £ 75 млн, игрок интересен «Ливерпулю» и «Челси»
«Борнмут» не готов продать 25-летнего крайнего нападающего Антуана Семеньо дешевле £ 75 млн (€ 85,5 млн). «Ливерпуль» внимательно следит за футболистом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к ганскому вингеру также проявляют «Челси» и «Бавария». Позиция мюнхенского клуба в отношении Семеньо будет зависеть от ситуации с нападающим Майклом Олисе, за которым следят другие топ-команды.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

«Ливерпуль» будет следить за двумя игроками «Реала» во время «эль класико» — DC

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

