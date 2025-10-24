Игрок ЦСКА Кармо — о матче со «Спартаком»: мне было важно сыграть в российском «класико»

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос об атмосфере в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2), в котором 18-летний футболист принял участие, выйдя на замену на 62-й минуте.

«Я был счастлив сыграть в этом матче. Знаю, что он один из самых важных и значимых в российском футболе. В такой атмосфере всегда приятно выходить на поле. Наши болельщики устроили настоящий праздник на стадионе, и этот выигрыш мы посвящаем именно им. Мне было важно поучаствовать в этом российском «класико», я рад, что смог внести свою лепту в эту замечательную победу», — сказал Кармо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Нападающий перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» в минувшем сентябре. Бразилец принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Кармо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

