21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кармо — о матче со «Спартаком»: мне было важно сыграть в российском «класико»

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос об атмосфере в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2), в котором 18-летний футболист принял участие, выйдя на замену на 62-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Я был счастлив сыграть в этом матче. Знаю, что он один из самых важных и значимых в российском футболе. В такой атмосфере всегда приятно выходить на поле. Наши болельщики устроили настоящий праздник на стадионе, и этот выигрыш мы посвящаем именно им. Мне было важно поучаствовать в этом российском «класико», я рад, что смог внести свою лепту в эту замечательную победу», — сказал Кармо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Нападающий перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» в минувшем сентябре. Бразилец принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Кармо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Игрок ЦСКА Кармо рассказал, что поражён уровнем РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

