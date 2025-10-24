Энрике — о Заире-Эмери: он играет на очень высоком уровне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре 19-летнего французского полузащитника своей команды Уоррена Заира-Эмери.

«Уоррен — игрок, который мне нравится. С начала сезона он играет на очень высоком уровне, в карьере нормально иметь взлёты и падения. Приятно видеть, что он играет с такой уверенностью, ведь это видно на поле, а в последних двух матчах он был просто великолепен», – приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Также игрок попал в число 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе.