Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике — о Заире-Эмери: он играет на очень высоком уровне

Энрике — о Заире-Эмери: он играет на очень высоком уровне
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре 19-летнего французского полузащитника своей команды Уоррена Заира-Эмери.

«Уоррен — игрок, который мне нравится. С начала сезона он играет на очень высоком уровне, в карьере нормально иметь взлёты и падения. Приятно видеть, что он играет с такой уверенностью, ведь это видно на поле, а в последних двух матчах он был просто великолепен», – приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Также игрок попал в число 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе.

Материалы по теме
Определены 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android