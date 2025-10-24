«Милан» на 90+4-й минуте ушёл от поражения в матче Серии А с «Пизой»

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 2:2.

В начале игры счёт открыл нападающий «россонери» Рафаэл Леау. На 60-й минуте полузащитник Хуан Куадрадо восстановил равновесие, забив с пенальти. На 86-й минуте нападающий М'бала Нзола вывел «Пизу» вперёд. На 90+4-й минуте гол забил защитник «Милана» Закари Атекаме.

После восьми матчей чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри набрала 17 очков и занимает первое место. «Пиза» заработала четыре очка и располагается на 18-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: