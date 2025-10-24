Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Пиза, результат матча 24 октября 2025, счет 2:2, 8-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» на 90+4-й минуте ушёл от поражения в матче Серии А с «Пизой»
Комментарии

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 8-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Леау – 7'     1:1 Куадрадо – 60'     1:2 Нзола – 86'     2:2 Атекаме – 90+3'    

В начале игры счёт открыл нападающий «россонери» Рафаэл Леау. На 60-й минуте полузащитник Хуан Куадрадо восстановил равновесие, забив с пенальти. На 86-й минуте нападающий М'бала Нзола вывел «Пизу» вперёд. На 90+4-й минуте гол забил защитник «Милана» Закари Атекаме.

После восьми матчей чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри набрала 17 очков и занимает первое место. «Пиза» заработала четыре очка и располагается на 18-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Полузащитник «Манчестер Сити» интересен двум клубам АПЛ и «Милану» — Caught Offside

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android